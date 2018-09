Segeberg Werner-Rennen - Brösel gelingt Revanche Comiczeichner Rötger Feldmann alias Brösel (68) hat eine Neuauflage des sogenannten Werner-Rennens gewonnen. 30 Jahre nach dem ersten Vergleich setzte er sich mit seinem Motorrad "Red-Porsche-Killer" gegen den Sportwagen des Kieler Kneipenwirts Holger Henze durch.

Rötger (Brösel) Feldmann zieht mit seinem "Red Porsche Killer" Dragster auf dem Flughafengelände in Hartenholm an Holger (Holgi) Henze in seinem Porsche vorbei und gewinnt das Rennen. Quelle: Carsten Rehder/dpa