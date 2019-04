So stellt man sich den Traum vom Eigenheim nicht vor: Nadine Grentzmann wohnt ein halbes Jahr mit ihrer dreiköpfigen Familie in einem Neubau in Wiemersdorf – ohne Telefonanschluss und Internet. Ihrer Nachbarin geht es genauso. Eineinhalb Jahre soll es noch dauern, bis Glasfaserkabel gelegt werden.