Bad Bramstedt

Die gemeinsame Aktion „Weihnachten unterm Wunschbaum“ des Kinderschutzbundes, der Diakonie Altholstein und des Warenhaus Famila ist wieder angelaufen, bereits zum vierten Mal. Helga Supola erklärte, es seien Kindertagesstätten, die Grundschulen und die Gemeinschaftsschule Auenland angeschrieben worden. Kinder aus finanziell benachteiligten Familien sollten von den Erziehern und Lehrern angesprochen werden, ob sie einen Wunschzettel schreiben möchten. „Wir haben bisher 83 Rückläufer, auf 100 kommen wir aber bestimmt noch“, erklärte Supola.

Spielsachen und Bücher hoch im Kurs

In den Weihnachtsbaum wurden nur anonymisierte Wunschzettel gehängt. Das steht dann beispielsweise „Maria, 7 Jahre“ und als Wunsch eine Puppe. Anhand von Nummern können die Organisatorinnen feststellen, welches Kind den Wunschzettel geschrieben hat. Einen Wert von bis zu 30 Euro dürfen die Präsente haben. Spielsachen und Bücher stehen bei den Kindern hoch im Kurs.

Famila-Kunden können nun in den nächsten Tagen die Zettel vom Baum nehmen, den Kindern das gewünschte Geschenk kaufen und es bei Famila am Eingangstresen abgeben. In einer internen Weihnachtsfeier in der Grundschule Am Bahnhof gibt es dann eine große Bescherung, zu der die Kinder und ihre Eltern eingeladen werden.