Bei einer Kollision mit einem Kleintransporter hat ein Radfahrer im Kreis Segeberg am Mittwoch tödliche Verletzungen erlitten. Der 69-Jährige wurde nach Polizeiangaben in der Ahrensböker Straße zwischen Neuglasau und Barghorst von hinten erfasst und stürzte. Er starb noch an der Unfallstelle.