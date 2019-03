KIEL. Wer jetzt seinen Urlaub plant, sollte auch an die von der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut empfohlenen Reiseschutzimpfungen für das jeweilige Urlaubsland denken. „Wichtig ist, dass mit den Impfungen rechtzeitig begonnen wird. Sie sollten zehn bis 14 Tage vor Reisebeginn abgeschlossen sein, damit sich der Impfschutz aufbauen kann“, so AOK-Beratungsapothekerin Sabine Wittkewitz-Richter. Bei Last-minute-Reisen gilt: Besser spät als gar nicht. Vor Reisen ins Ausland wird zudem eine reisemedizinische Beratung empfohlen.

Die Reiseimpfungen gehören nicht zu den Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung. Doch Versicherte der AOK NORDWEST dürfen sich freuen: Die Gesundheitskasse übernimmt für jeden Versicherten die von der STIKO empfohlenen Reiseschutzimpfungen. Erstattet werden innerhalb des neuen AOK-Gesundheitsbudgets 80 Prozent der Kosten bis zu maximal 500 Euro in einem Kalenderjahr.

