Ein UKSH, zwei Campi, eine Architektur. Was erst eine Vision war und dann ein ehrgeiziger Plan, wird bald Wirklichkeit. In wenigen Wochen werden nach nur vierjähriger Bauzeit die zentralen Gebäude an beiden Standorten fertiggestellt sein. Gefeiert wird das am 16. August dieses Jahres in Kiel und am 8. November in Lübeck.