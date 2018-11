Kiel

Eine unsachliche Berichterstattung beklagt Holstein-Pressesprecher Wolf Paarmann im Zusammenhang mit der Darstellung gewalttätiger Fan-Aktionen während und nach dem Fußball-Regionalliga-Spiel Holstein Kiel II gegen den VfB Lübeck (2:1). Und spricht vom „friedlichsten Derby seit langem.“

So sieht sie also aus, die Resignation der Vereine ob der längst zur Normalität gewordenen Wahrheit in deutschen Fußballstadien. Am Wochenende sah diese – ganz sachlich – wie folgt aus: Tribünen unter Rauch und Feuer, wo Eltern mit ihren hilflosen Kindern den gefährlichen Zündeleien einer kleinen Fangruppe ausgeliefert waren.

Ein um fünf Minuten verzögerter Anpfiff, weil heiße Leuchtkugeln von den Rängen abgefeuert auf dem Rasen landeten – neben Spielern, die auf den Beginn der Partie warteten.

Und nicht zuletzt der unverbesserliche „Fan“, dem es gelungen ist, dem Gästeteam so nah zu kommen, dass er unverblümt zweimal zuschlagen und einem Spieler per Faust den Mund blutig hauen konnte.

Sollten wir das alles nur am Rande erwähnen, um Schaden vom Verein, der erneut mit einer Strafe seitens des Verbands rechnen kann, fernzuhalten? Oder weil die öffentlich ausgetragene Debatte um die Macht der Fans und Ohnmacht der Vereine den guten Ruf des Milliardengeschäfts Profi-Fußball ruiniert?

Geldstrafe und Imageverlust tun Vereinen wie Holstein Kiel weh. Viel schmerzhafter wird es aber, wenn durch Pyrotechnik ausgehend Menschen verletzt werden oder – wie jederzeit möglich – erstmals ein Fan ums Leben kommt.