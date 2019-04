Kiel

Die Annahme einer geschenkten, 6000 Euro teuren Uhr: Mancher Politiker oder Fußballfunktionär ist trotz weit größerer Verfehlungen sicher schon mal im Amt geblieben. DFB-Präsident Reinhard Grindel aber stürzte – über sich selbst. Aber auch über die harte und zum Teil schonungslose Welt des Spitzen-Fußballs.

Grindels Bemühungen um den Amateursport reichten nicht an Lobby-Arbeit. Ganz oben fehlte der Rückhalt. Ihm selbst fehlte das Gefühl bei Entscheidungen. Bei der Nationalmannschaft, das Aushängeschild des Verbands, gab er eine mehr als unglückliche Figur ab: Die Vertragsverlängerung von Bundestrainer Jogi Löw vor der WM 2018 war ungeschickt. Fehlendes Rückgrat offenbarte Grindel, als es darum ging, Mesut Özil in der Erdogan-Affäre vor rechten Parolen zu schützen.

Was den Norddeutschen aber auch zur tragischen Figur macht, ist die Einsamkeit im Kreis seiner eigenen Mannschaft. Dies hatte der einstige Berufspolitiker mit Bundestagsmandat so nicht mal in der Politik erlebt. Ließen sich die Interessen des einflussreichen Ligaverbands DFL mit Amateur-Freund Grindel nicht wie gewünscht durchsetzen? Grindel fehlten die wichtigen Seilschaften.

Sein mitunter instinktloser und verbissener Führungsstil machte es ihm nicht leichter. Am Ende ließ ihn seine eigene Mannschaft im Regen stehen. Der Verdacht: Ein Gegner lancierte für einen der Bundesliga näher stehenden DFB-Neubeginn Informationen über (das erlaubte) Nebeneinkommen und die 6000-Euro-Uhr an "Spiegel" und "Bild"-Zeitung. Das überlebt keiner – schon gar nicht Grindel.