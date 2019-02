Kiel

Ein leises Stöhnen ist da nur schwer zu unterdrücken. Hatten wir das nicht gerade erst?

Der Eindruck, dass sich Bund, Länder und Kommunen als Arbeitgeber auf der einen Seite und Angestellte und Beamten auf der anderen Seite im Dauerkonflikt befinden, trügt nicht. Die Tarifpartner befinden sich in einer Endlosschleife, denn beide Seiten haben ja auch immer wieder die gleichen guten Argumente. Der öffentliche Dienst darf zu Recht eine ordentliche Bezahlung erwarten. Wer wollte das beispielsweise den Beschäftigten im Bereich der Pflege verwehren, die bis zur Erschöpfung schuften? Doch auch die Leistungskraft der öffentlichen Kassen ist begrenzt. Trübt sich die Konjunktur ein, werden die Steuereinnahmen sinken. Im Bund werden in den kommenden Jahren 25 Milliarden Euro fehlen. Glaubt irgendjemand, dass die Länder ungeschoren davonkommen?

Es könnte sich schnell rächen, dass der Staat wider jede Vernunft die guten Zeiten nicht genutzt hat, um Vorsorge zu treffen. Schlimmer noch: Statt Stellen abzubauen, um Personalkosten zu senken, wurden in den vergangenen Jahren neue geschaffen. Tarifkonflikte löst man so nicht. Langfristig kann das nur gelingen, wenn die Regierung bereit ist, sich endlich von Aufgaben zu trennen. Der Staat muss mit weniger Personal auskommen, wenn er es gut bezahlen will.