Kiel

Normalerweise drängt der FDP-Mann auf schnelle Ergebnisse.

Aber es nützt ja nichts: Wenn Schleswig-Holstein an Universitäten und Hochschulen ein Semesterticket einführen will, müssen vor allem diejenigen mitziehen, für die es gedacht ist: die Studenten. Jetzt aber droht das Misstrauen, sich unter ihnen wie ein Flächenbrand auszubreiten.

Wie man die Skepsis speziell an der Christian-Albrechts-Universität, der FH Kiel, der Hochschule Flensburg und der Fachhochschule Westküste zerstreut? Ganz bestimmt nicht dadurch, dass man seine Arme verschränkt und das Paket nicht mehr aufschnüren will. Wir reden nicht über den Brexit, bei dem ein Vereinigtes Königreich aus mehr oder weniger irrationalen Gründen aus einem Vertrag aussteigen will, sondern über eine neue Vereinbarung, die Hochschüler für viele Jahre an die Landesverkehrsbetriebe bindet. Und das will gut kalkuliert sein.

Natürlich trifft der Grünen-Abgeordnete Andreas Tietze des Pudels Kern, wenn er auf den ökologischen Aspekt einer solidarischen Vereinbarung zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel hinweist. Die Frist zum Wintersemester 2019/20 dagegen ist willkürlich gewählt. Menschen bei Entscheidungen mitzunehmen, erfordert Zeit. Landespolitiker sollten das eigentlich wissen.