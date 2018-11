Neumünster

Zumal die SPD in der Landesregierung an der Seite von Grünen und SSW keine nennenswerten Fehler machte, sondern selbst im gegnerischen Lager hinter vorgehaltener Hand solide Arbeit bescheinigt bekam. Der glücklose CDU-Parteichef Ingbert Liebing gab auf und überließ die Führung dem ehrgeizigen Fraktionschef Daniel Günther. Was folgte, war eine Erfolgsgeschichte – bisher.

Günther weiß genau, dass die Flitterwochen in der Jamaika-Koalition längst zu Ende sind. Und dass er jetzt liefern muss. Zwei Punkte nannte er am Wochenende selbst: Die Kita-Reform steht noch aus. Eltern warten darauf, dass die Betreuung ihrer Kinder endlich günstiger wird. Auch der rechtssichere Ausbau der Windenergie ist noch immer nicht in trockenen Tüchern.

Liefern muss Günther auch beim Finanzausgleich mit den Kommunen im Zusammenspiel mit den Grünen in Sachen Asyl und Abschiebung. Dass die CDU in der Bildungspolitik gerade eine gute Figur abgibt und ihr Wahlversprechen eines flächendeckenden G9-Abiturs zügig umgesetzt hat, verdankt Günther vor allem seiner Ministerin Karin Prien. Sie gilt im Landeshaus als fleißig, durchsetzungsstark, integer – und kompetent. Politisch vertritt sie hundertprozentig Günthers Linie einer Union der Mitte. So könnte Günther auch die nächste Landtagswahl gewinnen.