Kiel

Man müsse sich ja nicht unbedingt mit Berlin vergleichen, meinte ein Pädagoge gestern zu dem Thema. Die Hauptstadt setze im Schuldienst Menschen ein, die eine Uni höchstens vom Mensabesuch kennen. Klingt lustig? Nicht nur Pädagogen beschleicht ein Unbehagen, wenn sie hören, wie viele Kinder und Jugendliche derzeit auch im Norden von Lehrern ohne ausreichende Qualifikation unterrichtet werden. An den Grundschulen im Kreis Segeberg zum Beispiel sind nach Recherchen unserer Zeitung unter 536 Lehrenden gerade mal 448 originär für den Job ausgebildet. Schön ist das nicht.

Die Qualitätsoffensive, die Bildungsministerin Karin Prien versprochen hat, kommt jedenfalls nur sehr schleppend in Gang. Dass sie den Leistungsgedanken stärker fördern will, ist ja zunächst richtig, weil Bildung einen Wert an sich darstellt und in jungen Jahren das Grundgerüst für das gesamte spätere Leben gelegt wird. Nur wären dafür auch qualifizierte Fachkräfte erforderlich. Und an dieser Stelle geht Priens Konzept noch nicht auf. Gründe dafür gibt es viele. Einer davon: Hamburg bezahlt seine Grundschulpädagogen bereits nach höherem Tarif. Wen wundert es, dass Schulleiter diesseits der Stadtmauern kein Personal finden? Wenn Schleswig-Holstein wieder mehr junge Leute für den schönen, aber harten Lehrerberuf begeistern will, muss es sich etwas einfallen lassen. Sondervergütungen gehören dazu, und auch die Rückkehr zum Weihnachtsgeld erscheint überfällig. Sonst wandern ausgebildete Pädagogen in andere Berufe ab.