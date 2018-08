Kiel

Man reibt sich die Augen: Der Widerstand aus den Lehrerkollegien, vor allem aber aus der Elternschaft war offensichtlich nicht so riesig, wie mancher Verband uns zuvor glauben machen wollte. Wir lernen: Klarheit kann in einer zunehmend verunsicherten Welt helfen. Dass kaum eine Einrichtung beim Berichtszeugnis blieb, dürfte jedoch noch einen weiteren Grund haben: Es macht schrecklich viel Arbeit – und kostet die Zeit, die Lehrer besser zur Unterrichtsvorbereitung brauchen.

Am Ende wird die Ministerin an all dem nicht gemessen werden. Viel wichtiger wird es sein, ob es ihr gelingt, das Bildungsniveau der Schüler im Norden weiter anzuheben. In der Lesekompetenz funktioniert das bereits gut. Dass Fachkräfte dagegen ausgerechnet in Mathematik, Biologie, Chemie, Physik und Informatik gesucht werden, beweist den Handlungsbedarf. Luft nach oben gibt es auch in Musik und Sport. Um aufnahmebereit zu sein, braucht der Mensch einen Ausgleich. Prien hat inzwischen eine Kooperation mit dem Landessportverband geschlossen, damit Trainer im Rahmen der offenen Ganztagsschule Kinder und Jugendliche zum Fußball, zur Leichtathletik oder zum Hockey animieren. Und sie zog Musikpädagogen ins Boot, damit Orchester erklingen und Chöre erstrahlen – weil das Leben aus so viel mehr besteht als aus Schule.