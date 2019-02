Gettorf

Wie sauer sind wir, wenn das Handy plötzlich schweigt, weil wir ins Funkloch gerauscht sind. Oder wenn das Senden von Fotos an Freunde und Daten an den Arbeitgeber, der darauf wartet, nicht klappt. Gemessen an allem, was digital über Funk läuft, ist der ärgerliche Wellensalat sogar recht selten für den Normal-User. Um so mehr verwundert, dass ausgerechnet die, die bei Gefahr für unser aller Wohl ausrücken, mit einem wohl besonders anfälligen Netz zurecht kommen müssen. Dass die Feuerwache Gettorf ungünstig liegt, war nicht erkennbar, weil Tests gute Werte ergaben? Man würde annehmen, dass eine mit der Installation beauftragte Firma spätestens, wenn die Technik im Alltag mehrfach große Mängel zeigt, alle Hebel in Bewegung setzt und auch andere Standorte für die Antenne erprobt. Es leuchtet nicht ein, warum darüber Jahren vergehen mussten.

