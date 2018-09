Eckernförde

Dabei kam nach Aussagen aller Beteiligten und auch der heute zuständigen Behördenmitarbeiter heraus, dass ein Sondergebiet „Wohnen und Erholen“ an der Stelle nicht machbar sei. Den Betroffenen gleichzeitig zu suggerieren, der Gemeinde seien sie als Dauerbewohner weiterhin lieb und willkommen, darf man heute getrost als fahrlässig bezeichnen. Auch die Bewohner selbst legten eine gewisse Naivität an den Tag. Sie vertrauten darauf, „dass schon nichts passiert“ und sie im Fall der Fälle gute Karten hätten. Immerhin sahen sie ja ihre kleine Siedlung im Grünen, in der es keine breite Straße und grelles Licht gibt, durch den B-Plan geschützt. Was bisher gefehlt hat in Noer: ein Zeichen der Politik, dass man existenzielle Sorgen der Bewohner, von denen manche auch mal unbequem waren, ernst nimmt. Sich allein auf die Rechtslage zu berufen, muss Betroffene schmerzen. Vielleicht ist die geplante Gesprächsrunde ein Neubeginn, der endlich eine bestmögliche Lösung zum Ziel hat.