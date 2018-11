Gettorf

In Gettorf stimmt die halbstündliche Anbindung nach Kiel und Eckernförde und stündlich weiter nach Flensburg schon heute. Die Station soll zudem Knotenpunkt für rasches Umsteigen in Buslinien des ganzen Dänischen Wohlds werden. Und nun wird der Zugang zu den Gleisen endlich auch barrierefrei. Da wäre es doch ein Leichtes, den Mittelbahnsteig gleich mit zwei Zugängen zu versehen und zu signalisieren: Liebe Kunden, jetzt machen wir Zugfahren rundum einladend! Zugegeben, das verursacht Mehrkosten. Ungleich höher werden diese aber sein, sollte man in einigen Jahren nachrüsten. Der Konzern zieht sich aktuell darauf zurück, das zwei Zugänge zum Mittelbahnsteig kein anerkannter DB-Standard seien. Komisch: Bei der AKN Eisenbahn AG im Süden des Landes geht’s doch auch – sehr zur Freude der Kunden.