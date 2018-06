Eckernförde

Einst bezahlbarer Wohnraum in der Innenstadt und der früher zum Wohnen weniger beliebten Altstadt mit den engen Gassen ist extrem rar. Dabei war absehbar, dass sich die teuren, kleinen neuen Eigentumswohnungen an der Hafenspitze für Käufer am besten rechnen, wenn sie Feriengäste beherbergen. Fürs Quartier in Sahnelage zahlt man im Urlaub ja gern mehr. Außerdem ist Eckernförde als Ferienstadt längst kein Geheimtipp mehr. Unverständlich ist vor dem Hintergrund, warum die Parteien im Rat erst reagieren, wenn das Kind gerade in den Brunnen fällt. Wenn große Bauprojekte angepeilt werden, verschenkt Eckernfördes Politik Chancen der Steuerung und stimmt sich zu wenig mit den Profis im Rathaus ab.