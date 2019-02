Gettorf

Die Investition ins eigene Fitness-Studio, das keine kommerziellen Interessen verfolgt, war mutig. Sich frühzeitig hauptamtliche Unterstützung zu holen und Profis in den Vorstand zu setzen, war risikoreich. Das war und ist kein geringerer Kraftakt als die Suche nach ehrenamtlichen Vorständen, an der andere Sportvereine verzweifeln. Macht sich der GTV so zum Unternehmen, das der Fitness- und Gesundheitswirtschaft schadet? Ruht er sich dabei auf dem aus, worauf er zählen darf, wie die Nutzung öffentlicher Sportstätten? Es ist notwendig, dass Gemeinde und Verein miteinander im Gespräch sind, dass Beschlüsse transparent sind. Genauso Not tut es aber, den Nutzen der Umstrukturierungen für die Gettorfer anzuerkennen. Der Verein der Zukunft sieht anders aus als 1970 und ist ein Standortfaktor. Und: Auch heute wäre der GTV ohne seine ehrenamtlichen Unterstützer nichts.