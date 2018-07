Kiel

Er kann sogar die gefürchteten Pyrrolizidin-Alkaloide (PA) des Jakobskreuzkrauts abbauen. Eine gute Nachricht für alle, die nicht nur den unverdächtigen Frühjahrshonig, sondern gern auch zum Sommerhonig, von dem es deutlich weniger gibt, greifen. Für die endgültige Entwarnung fehlt aber der letzte Schritt: Es müssen noch die Abbauprodukte identifiziert werden. Eine Aufgabe, die die zuständigen Institute auf Bundes- oder EU-Ebene jetzt schleunigst in Angriff nehmen müssen.

Das könnte Vertrauen beim Verbraucher schaffen. Was man von der Aktion 2017 nicht behaupten kann: Da hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA die Giftigkeit der PA neu bewertet und aus Tierversuchen einen neuen Orientierungswert abgeleitet – statt 70 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht seien nun bis zu 237 Mikrogramm PA täglich unbedenklich. Das mag wissenschaftlich begründbar sein, schürt aber Misstrauen in einer Zeit, in der in Tees und vereinzelt in Honig hohe PA-Werte gefunden werden. Fazit: Selbst wenn sich die Abbauprodukte im Sommerhonig hoffentlich als unbedenklich erweisen, bleiben PA in Tees ein Problem. Die Diskussion über einen PA-Grenzwert ist noch lange nicht zu Ende.