Kiel

Am Wochenende schienen die Mieterproteste in Berlin noch weit weg. Nun wird plötzlich eine Verbindung sichtbar: zwischen den Mietern, die in Berlin gegen drastische Mieterhöhungen der Fortis Group kämpfen, und der Altersversorgung der schleswig-holsteinischen Zahnärzte, die sich unter anderem auf eine Fortis-Beteiligung stützt. Das Versorgungswerk will dazu nichts sagen. Das ist legitim. Ob es klug ist, ist eine andere Frage. Denn die Wohnungsfrage droht in Großstädten zum Pulverfass zu werden. Wer zum zweifelhaften Umgang mit Mietern schweigt, riskiert einen Imageschaden und Vertrauensverlust. Doch Vertrauen ist das Kapital der Ärzte.

Da hilft auch die Beteuerung der Fortis Group wenig, man wolle keinen Mieter herausmodernisieren und so Platz für Eigentumswohnungen schaffen. Denn die Mieter vernetzen sich und haben längst erfahren, dass in anderen Fällen Fortis schon bald vor solchen Häusern auf Schildern für Eigentumswohnungen geworben hat.

Und noch etwas ist entlarvend. Fortis begründet die Modernisierung in der Lenbachstraße damit, dass dort jahrelang kaum saniert worden sei. Bedeutet: Weil der Vermieter nicht seiner Pflicht nachgekommen ist, wird jetzt auf Kosten der Mieter modernisiert. Doch das Gebaren von Fortis und Co. darf nicht das Grundproblem verdecken. Was in Berlin getrieben wird, ist rechtmäßig. Deshalb sind mehr als kleine Änderungen à la Mietpreisbremse notwendig, wenn sich selbst der Mittelstand nicht mehr eine Standard-Wohnung leisten kann.