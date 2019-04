Kiel

Pop-Up-Stores nennt man solche Läden mit begrenzter Lebensdauer meist weniger Wochen. Insgesamt 17 von ihnen gab es bis jetzt in vier Kieler Innenstadt-Ladenlokalen, jetzt kommt bis zum Ende dieses Jahres noch ein weiteres am Alten Markt hinzu. Natürlich könnte man darüber den Kopf schütteln. Sich fragen, was das eigentlich soll: Leerstand mehr oder minder geschickt kaschieren? Nur so tun, als wäre noch was los in der City? Kreativen ohne Geld trotzdem eine Chance zum oft ersten öffentlichen Auftritt geben? Wahrscheinlich von allem etwas, aber nichts davon stimmt so ganz.

Pop-up-Stores können Gewinn für Stadt sein

Immerhin sind Notlösungen besser als gar keine. Zudem bergen sie auch Chancen. Zum Beispiel für Pop-Up-Mieter ohne Geld aber pfiffigen Ideen, die sie ohne wirtschaftliches Risiko auf ihren Erfolg bei Kunden testen können. Gleiches gilt für Künstler oder für Initiatoren von Events. Natürlich löst das kein einziges Leerstandsproblem. Und Massen werden dadurch auch nicht die City gelockt. Trotzdem ist es gut, wenn es in teurer Innenstadtlage noch Spiel-Räume gibt, die nicht auf Teufel komm raus Maximalgewinne erwirtschaften müssen. Davon haben wir ohnehin schon genug. Doch vielleicht zündet die ein oder andere Pop-Up-Geschäftsidee ja. Und aus Not- werden Dauerlösungen. Träumen darf man ja noch.