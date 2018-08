Kiel

Und denken dabei an Namen wie Simon Terodde (sieben Treffer in zwei aufeinander folgenden Pflichtspielen für den 1. FC Köln). Oder an Pierre-Michel Lasogga, mit einem Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro teuerster Spieler des Unterhauses, der am Montag mit seinem Doppelpack gegen Bielefeld den Unterschied zugunsten des HSV ausmachte.

Auch die Störche durften sich in der vergangenen Saison an den Qualitäten eines Marvin Ducksch erfreuen. Doch ohne Unterstützung seiner Mitspieler hätte es auch der heutige Düsseldorfer nicht auf 18 Tore gebracht. Auch in diesem Wissen wird Holstein-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bis zum Ende der Transferperiode morgen nicht mehr die Vereinskasse über Gebühr für einen Kanonier öffnen. Ohnehin wachsen die überall gesuchten Knipser nicht auf Bäumen. Vor allem aber beinhaltet Holsteins Personal-Philosophie derzeit einen anderen Plan. Jungprofis mit Potenzial besser machen, lautet die Devise – das Risiko von sportlichen Durststrecken inklusive.

U21-Nationalstürmer Janni Serra und Drittliga-Torjäger Benjamin Girth stehen als Beispiele für den spannenden Kieler Weg. Geduld ist bei diesem Duo gefragt. Und vor allem die Fähigkeit von Cheftrainer Tim Walter, die Performance seiner gesamten Offensivabteilung nicht nur bei der Arbeit gegen den Ball, sondern auch bei eigenem Ballbesitz auf attraktives Zweitliga-Niveau zu heben.