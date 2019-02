Kiel

Schleswig-Holstein könnte es egal sein. Die Debatte, ob Deutschland Tunesien, Algerien und Marokko sowie Georgien zu sicheren Herkunftsländern erklärt und Asylverfahren verkürzt, betrifft hier nur einen Bruchteil der Asylbewerber.

In Nordrhein-Westfalen ist das Thema brisanter. Vorfälle wie am Kölner Hauptbahnhof zur Jahreswende 2015/16 haben die Gesellschaft dort nachhaltig aufgeschreckt. Wenn nur wenige Menschen aus dem Maghreb tatsächlich Asyl erhalten, weil sie in ihrem Heimatland politisch eben nicht verfolgt werden, dann liegt es auf der Hand, dass der Gesetzgeber die Verfahren verkürzt. Entsprechend konsequent haben Bundesregierung und Bundestag vor ein paar Wochen entschieden.

Dass auch der Norden das Thema mit so viel Verve debattiert, liegt an den sich auflösenden Machtblöcken. Zum einen haben die Grünen als neue Volkspartei in immer mehr Landesregierungen das Sagen. Ihr Einfluss ist im Bundesrat gestiegen, ihr Veto hat Auswirkungen. Ja, Grün wirkt. Zum anderen sinkt der Einfluss der SPD. Kein Wunder also, dass die CDU gern das Grundgesetz ändern würde, um ungeliebte Enthaltungen im Bundesrat zumindest zur Hälfte zu ihren Gunsten zu werten. Aussicht auf Erfolg hat das kaum, weil es dem föderalen Gedanken widerspricht.

Mehr Potenzial hat der inhaltliche Ansatz der FDP. In einer Politik, in der es immer weniger Blockbildung gibt, besinnt sich Jamaika auf seine Stärke, Kompromisse auszuhandeln. Bei der umstrittenen Abschiebehaft in Glückstadt hat es funktioniert.