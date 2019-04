Kiel

Die Zahlen, die die Deutsche Stiftung Organtransplantation gestern zum politisch wohlkalkulierten Zeitpunkt veröffentlichte, sprechen eine deutliche Sprache. 3113 Organe wurden vergangenes Jahr deutschlandweit gespendet: 295 Herzen, 338 Lungen, 1607 Nieren, 779 Lebern, 91 Bauchspeicheldrüsen und drei Dünndärme. Zeitgleich warteten 9400 Schwerkranke auf eine Transplantation. Die Differenz kann schnell zu einer Forderung verleiten: Sehr viel mehr Menschen müssen bereit sein, im Falle eines Gehirntodes Teile ihres Körpers dem guten Zweck zur Verfügung zu stellen. Und falls sie das nicht freiwillig tun, muss der Staat nachhelfen, indem er jeden Bürger zum potenziellen Spender erklärt. Kann man so machen. Muss man aber nicht.

Die Selbstbestimmung ist hochpolitisch

Der Chef des Ethikrates, Peter Dabrock, hat vollkommen recht, wenn er erklärt, dass mit einer Lex Spahn der Körper zum Objekt der Sozialpflichtigkeit missbraucht würde. Entsprechend groß ist auch das Unbehagen in Schleswig-Holsteins Landeshaus. Selbstbestimmung über den eigenen Körper mag hochpolitisch sein, eignet sich aber überhaupt nicht für parteipolitische Scharmützel. Ähnlich wie schon bei der Frage, ob der Gottesbezug in die Landesverfassung gehört, ist die Stimmungslage innerhalb der Fraktionen diffus. Sozialminister Heiner Garg ( FDP) hat das vorausgeahnt. Sollte Spahns Maximalforderung am Nein des Bundestags scheitern, könnte sein kluger Vorstoß zu einer verpflichtenden Entscheidung pro oder kontra Organspende eine zweite Chance bekommen.