Kiel

Die Mieter sind die unverschuldeten Verlierer eines komplett aus dem Gleichgewicht geratenen Marktes. Hauptgewinner sind die großen Wohnungskonzerne, allen voran Vonovia, größter Vermieter in Deutschland und in Kiel. Sein Gewinn stieg im vergangenen Jahr um 15,8 Prozent auf 1,07 Milliarden Euro – erzielt durch steigende Mieteinnahmen.

Gebäude wurden jahrzehntelang nicht instandgehalten

Bestens verdient der DAX-Konzern aber auch an Betriebskosten und an Dienstleistungen, die er über Tochterfirmen anbietet und von seinen Mietern kassiert. Die Marktmacht ist inzwischen so groß, dass Vonovia sogar Schrottimmobilien vermieten kann. Marode Mietshäuser, in denen es schimmelt, durchregnet, der Fahrstuhl streikt, die Anlagen verwahrlosen. Die Gebäude wurden jahrzehntelang nicht instandgehalten.

Es muss mehr Wohnraum gebaut werden

Jetzt, da der Zins günstig ist und die Marktstellung dominant, beginnt der Großvermieter, seine Objekte zu modernisieren. Kosten legt er auf seine Mieter um. Das alles ist legal, so funktionieren Märkte. Und es gibt nur eine Lösung: Es muss mehr Wohnraum gebaut werden, im Zweifel durch Nachverdichtung. Das will Vonovia auch. Doch Kiel sollte auf andere Investoren setzen. Bisher besitzt Vonovia hier rund 15 Prozent der Mietwohnungen. Die Stadt ist gut beraten, eine höhere Quote nicht zuzulassen.