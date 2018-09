Kiel

Jahrelang wurde die Situation am Theodor-Heuss-Ring verdrängt und gehofft, das Schadstoffproblem mit neuem Asphalt und vor allem technischem Fortschritt in der Automobilindustrie in den Griff zu bekommen. Bekanntlich war diese Annahme naiv.

Viel zu lange hat das Land, das für die Luftreinhaltung verantwortlich ist, an einem unrealistischen Zeitplan für ein neues Konzept festgehalten. Viel zu spät hat die Stadt externe Gutachten angefordert. Auch weil die Arbeit daran nun länger dauert als erwartet, zicken sich Ministerium und Kiels Verwaltung weiter an. Inzwischen ist September, und Robert Habeck, der noch im Juni angekündigt hatte, in seiner Amtszeit weitere Schritte einleiten zu wollen, ist weg. Sein Nachfolger darf die Suppe jetzt auslöffeln. Kuriose Ideen wie eine Mooswand oder eine Absauganlage haben sich als kurzfristig nicht realisierbar herausgestellt. Gleichzeitig will aus guten Gründen niemand etwas von einem Fahrverbot wissen. Letztlich wird die Gesundheit der Anwohner aber nicht ohne Eingriffe in den Verkehr geschützt werden können.

Nun spielen ausgerechnet die Verzögerungen in der Justiz, die nicht in der Lage ist, die brisante Klage zeitnah zu verhandeln, der Politik in die Hände. Land und Stadt bekommen etwas Zeit geschenkt. Hoffentlich nutzen sie diese.