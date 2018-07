Kiel

Dass ein Häuslebauer für seine Solarplatten zigtausend Euro bezahlt hat, die sich in der Regel erst nach zehn Jahren rentieren, wird dabei gern vergessen. Die EEG-Umlage könnte deutlich mehr Akzeptanz in der Bevölkerung finden, wenn es nicht so viele Ausnahmen gäbe. Der kleine Mann muss zahlen, aber Großverbraucher können sich immer noch davon befreien lassen. Das nennt sich Industriepolitik, weil Kupferhütten und Chemiewerke im internationalen Wettbewerb stehen und ihre Konkurrenten weniger für den Strom bezahlen müssen. Aber dass sich auch Schlachthöfe, Wäscheproduzenten, Brauereien und die Verarbeiter von Tabak befreien lassen können, ist für den Laien schwer verständlich.

Ausbau der Netze muss schneller gehen

Unter dem Strich hat das EEG schon viel bewirkt; der Weg bleibt richtig. Gerade in Schleswig-Holstein sind viele Arbeitsplätze in der Windkraftindustrie entstanden. Deutschland wäre auf dem Weg zum Land ohne Atomstrom längst nicht so weit, wie es heute ist. Allerdings muss der Ausbau der Netze schneller gehen, damit wir den Strom auch wegschaffen können und Windparks nicht ständig abschalten müssen. Denn das macht die Akzeptanz auch nicht größer.