Kiel

Millionen neue Jobs, fette Überschüsse in den öffentlichen Kassen und Micker-Zinsen, die Sparer bestrafen und zum Schuldenmachen förmlich einladen. Doch jetzt holen uns die Konjunkturforscher vom Kieler Institut für Weltwirtschaft zurück in die knallharte Realität der Marktwirtschaft. Und die ist und bleibt zyklisch. Ein ewig weiter so gibt es nicht, Konjunktur ist eine Achterbahnfahrt. Die Botschaft der jüngsten IfW-Prognose lautet: Willkommen im Finale der Gipfelfahrt. Nun kommt er, der Abschwung.

Niemand muss ob dieser Prognose einen Schrecken bekommen. Wir hatten Zeit genug, uns auf die Wende einzustellen. Doch die Ankündigung der nahenden Talfahrt sollte Mahnung sein an alle Akteure im Zusammenspiel unseres komplexen Wirtschaftssystems. Vor allem der hoch verschuldete Staat muss sich auf schlechtere Rahmenbedingungen einstellen, nicht nur weil die Steuereinnahmen ab 2020 deutlich zurückgehen dürften, sondern auch, weil die Zentralbank anders als gewohnt, absolut keinen Spielraum mehr hat, den Konjunkturabschwung durch eine lockere Geldpolitik abzufedern. In Verbindung mit den enormen geo- und handelspoltischen Risiken wächst das Risiko einer harten Landung.

Und die Verbraucher? Die können sich noch einmal über Einkommenssteigerungen freuen. Doch dann ist die Party vorbei.