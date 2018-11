Schönberg

Dabei sind die Probleme, die Gemeinden wie Schönberg seit der 2008 von der SPD verordneten Verwaltungsstrukturreform haben, bekannt. Auch deshalb hatte man sich in Schönberg für die Rückkehr zum Hauptamt entschieden.

Mit Recht stellen die Ortspolitiker an dieses Hauptamt andere Anforderungen als an einen ehrenamtlichen Bürgermeister. Mit Recht erwarten die Volksvertreter von einem hauptamtlichen Bürgermeister, dass er mehr ist als nur Verwalter. Das seit 2016 vorliegende Ortsentwicklungskonzept ist ein viel beschworener Handlungsrahmen, doch bisher ist davon so gut wie nichts verwirklicht. Die Badeinsel, die für diesen Sommer geplant war und doch nicht kam, ist nur ein Beispiel.

Der hauptamtliche Bürgermeister soll Ideen entwickeln und die Politiker überzeugen. Denn sie geben das Geld frei, treffen die Entscheidungen. Doch für den Masterplan ist in erster Linie der Bürgermeister zuständig. Und das ist mühsame Fleißarbeit am Schreibtisch. Das Grillen beim Kirchenfest oder das Bierzapfen bei der Feuerwehr sind nur das Topping.

