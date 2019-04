Kiel

Bisher hatten Politiker in Bund, Ländern und Gemeinden das Thema Integration stets als gemeinschaftliche Aufgabe betrachtet. Die Devise „Wir schaffen das“, 2015 von Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgegeben, galt zumindest in Schleswig-Holstein bislang als breiter gesellschaftlicher Konsens.

Länder und Kommunen in der Zwickmühle

Sobald jedoch der größte Partner beginnt, sich aus dieser Allianz zurückzuziehen, bringt er die anderen in Not. Aufgaben künftig aus eigener Tasche zu bezahlen, dürfte für Länder und Kommunen kaum zu stemmen sein. Zugleich aber sind sie es, die mit den Folgen einer gescheiterten Integrationspolitik als erste konfrontiert wären. Was für eine Zwickmühle!

Was kommt nach dem Steuer-Boom?

Kein Wunder also, dass Ministerpräsident Daniel Günther und seine Länderkollegen so entschlossen darum kämpfen, dass der Bund dauerhaft zu seinen Zusagen steht. Zumal sich das Themenspektrum von Sprachförderung, Trauma-Therapie, Kinderbetreuung und Integration auf dem Arbeitsmarkt nicht binnen der nächsten fünf Jahre in Luft auflösen dürfte. Deutschland hatte das große Glück, dass in den vergangenen Jahren seine Steuerquellen sprudelten. Trotz millionenschwerer Mehrausgaben für Flüchtlinge musste sich niemand in Verzicht üben, und auf diese Weise blieb der innere Frieden bewahrt. Möge das lange so bleiben.