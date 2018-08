Kiel

Dieser Riesenaufwand soll nötig sein, um Gaffer abzuhalten, Videos von schrecklichen Unfallorten zu drehen, womit sie nicht nur die Privatsphäre anderer missachten, sondern mit ihrem Stopp auch das Leben anderer aufs Spiel setzen. Unerheblich, ob für die Kosten nun der Bund oder das Land aufkommt: Muss der Steuerzahler dafür bezahlen, dass Menschen ihre niedersten Instinkte nicht im Griff haben? Ja, leider muss er das. Es geht nicht um Moral, sondern um Verkehrssicherheit.

Der erste Erfahrungsbericht von der A1 bei Stapelfeld spricht Bände. Kaum war die Unfallstelle abgeschirmt, rollte der Verkehr auf der Gegenfahrbahn wieder. Das kann man traurig finden, ist aber die Realität. Wenn die öffentliche Hand mit gesundem Pragmatismus Unfälle verhindern kann, ist jeder Euro gut investiert. Allzu lange dürfte die Pilotphase ohnehin nicht dauern. In einem Flächenland wie Schleswig-Holstein sind Zäune ebenso im Raum Kiel, Neumünster und Flensburg, aber auch an der Westküste dringend nötig – auf der A7 am Hamburger Rand ohnehin. Wenn Verkehrsminister Bernd Buchholz an dieser Stelle Druck machte, wäre das nur zu begrüßen. Möglicherweise ließe sich das Modell auch auf die Städte übertragen. Auf dem Kieler Theodor-Heuss-Ring sind an manchen Tagen ähnliche Gaffer-Phänomene zu beobachten. So ist das leider auch im Jahr 2018 noch