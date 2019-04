Kiel

Ausgerechnet in einer Zeit, in der Deutschland über seine Verteidigungsfähigkeit rätselt, das Kabinett um eine Kürzung des Bundeswehretats ringt, der amerikanische Präsident Deutschland an den Nato-Pranger stellt und das marode Segelschulschiff „ Gorch Fock“ die Marine in Verruf bringt, lassen die Genossen an ihrer Truppenloyalität zweifeln. In Ordnung ist das nicht.

SPD fühlt sich missverstanden

Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels, ist ursprünglich Kieler und hat ganze Arbeit geleistet, dass breite Gesellschaftskreise auch in Schleswig-Holstein den Soldaten wieder volle Rückendeckung zusichern. Dass in der SPD Zweifel aufkommen, liegt zum einen an unglücklichen Forderungen, wie sie der Berliner Landesverband formuliert hat. Auch wenn man sich dort missverstanden fühlt, bleibt eines haften: Eine Karriere bei der Bundeswehr gilt den Genossen als fragwürdig.

Dolgner öffnet eine Flanke

Kai Dolgner aus der Kieler Landtagsfraktion hätte sich gestern davon klarer distanzieren müssen. Indem er fordert, dass zwingend auch Pazifisten und Vertreter der Friedensbewegung zu Wort kommen, wenn Schulen Jugendoffiziere einladen, öffnet er eine Flanke. Die Nord-SPD will in den kommenden Monaten ihr linkes Profil schärfen. Sie wird klären müssen, ob damit auch ihr Verhältnis zur Bundeswehr gemeint ist.