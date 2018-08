Kiel

Man sollte etwas unternehmen. Für sich selbst oder als Staat.

Schon Jugendliche lernen, den Alkohol über die Maßen zu schätzen. In vielen Fußballvereinen ist Alkohol danach eine Gruppenbelohnung. Sich dieser zu entziehen, ist unangenehm, stört den Teamgeist. Mitzumachen hat einen erfreulichen Nebeneffekt: Nach einigen Schlucken erlebt man, wie herrlich unbefangen es sich reden, lachen, singen lässt. Und dann, dass dies überall funktioniert. Früh übt sich, wer später ein Problem haben will. Der Staat könnte dem begegnen: Höhere Preise, weniger Werbung, Verkauf nur in ausgewiesenen Geschäften und nicht rund um die Uhr – das funktioniert in anderen Ländern und rettet Leben. Es könnte ein Werbeverbot geben – wie beim Rauchen. Und ein öffentliches Hinterfragen, ob Fußball so massiv von Alkoholwerbung durchtränkt sein muss, wie wir das hierzulande gewohnt sind.

Wer sich selbst hinterfragen möchte: Riskanter Konsum beginnt bei gesunden erwachsenen Frauen bei 0,1 Liter Wein oder Sekt am Tag (oder 0,25 Liter Bier oder vier Centiliter Schnaps). Für gesunde erwachsene Männer gilt die doppelte Menge. Für Jugendliche gibt es keine Empfehlungen.