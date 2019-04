Kiel

Initiativen wie die neuen Kennzeichnungen für das Tierwohl, die große Supermarktketten jetzt einführen, zeigen, dass da Nachfrage besteht. Die Debatte um den Export von Rindern unter qualvollen Bedingungen beweist, dass das Thema diskutiert wird.

Perfekte Welt versus Realität

Gewiss, in einer perfekten Welt würden die Verbraucher konsequent Produkte vom Biohof kaufen, wo Tiere in freier Haltung unter besten Bedingungen aufwachsen. Oder sie würden auf das Fleisch verzichten. Die andere Seite der Medaille wäre, dass die Landwirte mit Viehhaltung nicht mehr unter dem dramatischen Preisdruck des Handels stehen und dass die Verbraucher sich für den Preis nur noch am Rande interessieren. Denn in der Realität ist gutes Biofleisch relativ teuer.

Praktikable Lösungen sind vonnöten

Deshalb ist es wichtig, dass sich langsam, aber konsequent bei der Tierhaltung etwas ändert. Die „Sauenbuchten“, mit denen die Landwirtschaftskammer zwei Jahre auf ihrem Versuchsgut experimentierte, sind ein gutes Beispiel. Sie bieten keine Haltung wie auf dem Biohof, aber einen erheblichen Fortschritt gegenüber der Praxis, die Sauen einzusperren – und berücksichtigen dabei, dass Landwirte praktikable Lösungen brauchen, mit denen sie auch unter Kostendruck zurechtkommen. Von dort kann dann der nächste Schritt gegangen werden.