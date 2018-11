Kiel

Zwar hat der Bundesgesundheitsminister vollmundig verkündet: Jeder, der will, muss sich gegen Grippe impfen lassen können. Doch wie soll das gehen, wenn in Schleswig-Holstein nicht genug Impfstoff vorhanden ist? Er lässt sich ja nicht eben mal nachproduzieren. Und auch in anderen EU-Staaten soll es Impfstoff nicht im Übermaß geben.

Was bleibt, ist die richtigen Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen. Der Mangel ist nicht vom Himmel gefallen, sondern Folge von Erfahrungen: Die Hersteller produzieren nur noch so viel, wie sich sicher absetzen lässt. Denn die Preise sind deutlich nach unten korrigiert worden. Da ist kein Spielraum mehr für Überproduktion, auch nicht für die kulante Rücknahme überzähligen Impfstoffs.

Das hat dazu geführt, dass auch Apotheker nur so viel ordern, wie sie laut Prognose sicher absetzen können. Auch sie wollen nicht auf Impfstoff sitzen bleiben. Und die Ärzte überlegen sich ebenfalls genau, wie sie sich bevorraten.

Bleiben am Ende zu viele Impfdosen übrig, können die Kassen Regress fordern. Dieses System mag die Kosten begrenzen. Eine Impfnachfrage wie in diesem Jahr lässt sich so nicht befriedigen. Wer hohe Impfraten erreichen will, muss diese Risiken abfedern. Es ist gesundheitspolitisch sinnvoller, genügend Impfstoff zu finanzieren als Behandlungen und Arbeitsausfälle