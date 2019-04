Kiel

Alle anderen Städte in Schleswig-Holstein landen unter ferner liefen. Kleiner Trost: Münster ist nicht mehr Spitze, sondern Karlsruhe. Kiel hat zwar durchaus in den Jahren einiges für Radfahrer verbessert – die Veloroute ist dafür ein gutes Beispiel. Doch andere Städte haben beim Thema Fahrradfreundlichkeit noch stärker in die Pedale getreten.

Auch auf dem Land läuft's nicht rund

Und es geht nicht nur um die Städte. Bei der ITB in Berlin wurde gerade deutlich, dass es auch auf dem Land bei uns nicht so gut mit der Infrastruktur für Radfahrer bestellt ist. Von den zehn besten Fahrradrouten liegt keine in Schleswig-Holstein. Peinlich für ein Land, das bewusst auf Rad-Tourismus setzt. Vom Spitzenreiter Bayern sind wir Lichtjahre entfernt. Selbst Mittelgebirgsländer wie Thüringen bieten Rad-Touristen offenbar attraktivere Bedingungen.

Dem Rad gehört die Zukunft

Doch die Diskussionen um Schadstoff-Grenzwerte und Klimawandel geben dem Radfahrverkehr einen neuen Stellenwert. Wer mehr Menschen aufs Rad bekommen will, muss liefern: mehr Fahrradstraßen; Radwege, auf denen sich Radfahrer sicher fühlen; genug Parkplätze am Stadtrand, wo Pendler auf ihre Abo-Räder umsteigen und von dort auf breiten Velo-Routen schnell in die Stadt kommen können. Kostet alles viel Geld. Doch was ist die Alternative?