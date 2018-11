Kiel

Doch gegengesteuert wurde zu spät, zu zaghaft.Zurzeit wird im Land viel gebaut, umgebaut und saniert. In diesem Jahr sind bis August 9505 Baugenehmigungen erteilt worden. 1100 mehr als im Vorjahreszeitraum. Doch weit mehr als ein Viertel sind Eigentumswohnungen, der Großteil wird in Ein- oder Zweifamilienhäusern realisiert – auch das sind keine klassischen Sozialwohnungen. Im Innenministerium versucht man, gegenzusteuern. Schleswig-Holstein ist das einzige Bundesland, das das Geld aus Berlin für Wohnraumförderung auch wirklich komplett für diesen Zweck ausgibt. Auch Berlin kündigt eine Fünf-Milliarden-Euro-Spritze extra für Sozialwohnungen an. Nur: Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn es reicht gerade mal für 20000 bis 25000 Sozialwohnungen – bundesweit.

Ob ein Wohnraumschutzgesetz die Wende bringen kann? Es könnte die Not der Wohnungssuchenden zumindest abmildern. Der SSW und die SPD haben Anträge für solch ein neues Gesetz in den Landtag eingebracht, das die Jamaika-Koalition im Innen- und Rechtsausschuss aber schon abgewettert hat. Die Abgeordneten sollten im Landtag genau überlegen, welches Bild eine Ablehnung erzeugen würde.