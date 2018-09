Kiel

Erst beim zweiten Hinschauen, ergänzt sich „Kiel Wo“(?) mit den Kleinbuchstaben dahinter zur„Kieler Woche“.

Auch die nicht zufällig von unten nach oben spritzenden Wassertropfen provozieren Assoziationen, an Comic-Sprechblasen, Feuerwerk oder spritzendes Fördewasser. Kurz: Dem international renommierten Designer ist ein augenzwinkerndes, originelles und kraftvolles Kieler-Woche-Logo 2019 gelungen, das sich zu Recht im Designwettbewerb durchgesetzt hat.

Ähnlich lustvoll zu Werke ging im vergangenen Jahr die Wienerin Verena Panholzer mit ihrem wuchtigen Wellen- und Wolkenmix. Das kam an: Viele KiWo-2018-Fanartikel waren ratzfatz ausverkauft. Das könnte 2019 wieder so sein. Wiesmanns mit eingereichte Souvenir-Entwürfe jedenfalls wirken auch noch im Kleinformat. Davon können sich die Kieler in diesem Jahr selbst überzeugen, weil alle Entwürfe erstmals in einer öffentlichen Ausstellung gezeigt werden. Das ist ebenso löblich wie nötig. Denn ein Plakat alleine sagt noch nichts darüber aus, ob das Corporate-Design für Krawatten bis Badelatschen insgesamt funktioniert. Zugegeben: Mitunter war so manche Jury-Entscheidung in früheren Jahren schwer vermittelbar. „Kiel Wo“ (?) ist nicht so eine. Hoffentlich.