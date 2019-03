Kiel

Die 1200 Quadratmeter legalisierten Fördebadens sind zunächst einmal ein Versuch, das Chaos des vergangenen Rekordsommers nicht zur Regel werden zu lassen. Bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad war es erhitzten Kielern auf der Suche nach ebenso schneller wie kostenloser Abkühlung ziemlich egal, ob sie dabei Fahrrinnen großer Pötte gefährlich nahekamen oder Vereinsruderer an der Kiellinie nervten. Ob die mit Bojen eingegrenzte 1200 Quadratmeter kleine Fördefläche wirklich reicht, wenn ein Rekordsommer wieder Hunderte Fördebader anzieht, bleibt abzuwarten. Ein lobenswerter Anfang ist es allemal.

Gleichzeitig hat die Stadt aber auch klargemacht: Noch einmal wird sie das Wildplanschen an der Kiellinie nicht mehr so zähneknirschend hinnehmen wie im vergangenen Jahr. Denn die damit verbundenen Gefahren für und Störungen durch Wassersportler sind einfach zu groß. Umso wichtiger ist es nun, dass Planer trotz der Neuerung ernsthaft weiter am Thema Innenstadt-Baden mit Stadtstrand oder Ponton-Schwimmbad in der Förde arbeiten. Schließlich ist die Lage am Wasser der größte Trumpf, den Kiel ausspielen kann – gegenüber Gästen wie Kielern gleichermaßen. Dieser Trumpf sticht aber noch längst nicht so, wie er könnte. Dazu bräuchte es noch deutlich mehr als ein paar gebrauchte Pontons und Bojen.