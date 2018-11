Kiel

Es ist dreckig, es stinkt, finstere Gestalten treiben sich herum, das Miteinander der Verkehrsteilnehmer ist unverträglich. Kurzum: Zwölf Jahre nach dem Umbau gibt es wieder umfassenden Sanierungsbedarf. Baulich und menschlich.

Die Untersuchung zur Aufenthaltsqualität im Bahnhofsumfeld, die das Fachinstitut NIT der Stadt jetzt vorlegt, ist ein guter Anfang. Es beleuchtet zugleich umfassend und konzentriert die wichtigsten Probleme und nennt praktikable Lösungen.

Jetzt ist die wichtigste Handlungsempfehlung eine, die gar nicht in dem Konzept steht: Verwaltung und Politik, an die Arbeit. Die Stadt muss Prioritäten setzen und identifizieren, welche Vorschläge kurzfristig, mittelfristig oder gar nicht umgesetzt werden. Was das kostet und wer es bezahlt. Die Partner Bahn und Sophienhof müssen ins Boot geholt werden. Vielleicht muss auch der Blick geweitet werden über das enge Bahnhofsumfeld hinaus. Es gibt viel zu tun.

Jeder weiß, dass die Probleme um den Hauptbahnhof nicht auf Knopfdruck zu lösen sind. Es wäre schon viel gewonnen, wenn die Kieler und ihre Gäste zügig sehen, dass etwas passiert. Wenn sie wissen, dass es in absehbarer Zeit wieder Grund gibt, sich am Bahnhofsumfeld zu erfreuen.