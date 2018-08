Kiel

Nach dem 3:0-Coup der KSV schwankt die Gemütslage der interessierten Öffentlichkeit zwischen Euphorie, Erstaunen und Fassungslosigkeit, je nach Standpunkt. Was fehlt, ist eine eiskalte Analyse des verstörenden Ereignisses. Natürlich kann Holstein-Trainer Tim Walter erklären, wie und warum seine Männer die Rothosen zerlegt haben. Aber wer will das – sorry – eigentlich so ganz genau wissen?

Erfreuen wir uns doch lieber an der so wunderbar bestätigten Ur-Weisheit, dass im Fußball alles möglich ist, und damit Emotionen freigesetzt werden, die diesen Sport (neben der genialen Spielidee) zur beliebtesten Leibesübung auf dem Planeten gemacht haben.

Doch gemach: Das Kunststück im Volkspark ist den Kielern nicht am letzten, sondern am ersten Spieltag 2018/19 gelungen. Im Sinne der Tabelle, die bekanntlich nicht lügt, ist also noch gar nichts passiert. Ob die Störche ihren Parforceritt der vergangenen Saison auf den Relegationsplatz wiederholen können, ob die Hanseaten an ihrer Favoritenrolle scheitern, das wissen wir erst im kommenden Frühjahr. Genießen wir also den Moment (als Holstein-Fan), beklagen zerschmetterte Erwartungen (als HSV-Fan) und suchen weitere Erleuchtung bei Sepp Herberger: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.