Bad Segeberg

Im Jahr 2013 als vermeintlicher No-Name-Darsteller am Kalkberg mit einiger Zurückhaltung empfangen, entpuppte sich der Berliner in den nächsten sechs Spielzeiten als Eckpfeiler einer beispiellosen Erfolgsserie. Schnell hatte das Publikum ihn in der Hauptrolle des edlen Apachen-Häuptlings akzeptiert.

Alexander Klaws überzeugte auch seiner Kritiker

Diese Erfahrung macht es seinem Nachfolger Alexander Klaws nun wesentlich einfacher. Auch er ist trotz inzwischen recht beachtlicher Engagements noch keiner der ganz Großen, hat aber bereits 2017 als Old Surehand Karl-May-Luft schnuppern dürfen – und nicht zuletzt all die Kritiker überzeugt, die in ihm nur den etwas weichen Gewinner von „ Deutschland sucht den Superstar“ sehen wollten. Ohnehin sollte man nicht der Versuchung erliegen, die Bedeutung von Prominenz im Ensemble zu überschätzen, bloß weil Medien sich naturgemäß gern auf bekannte Namen stürzen.

Das Gesamtpaket stimmt

Ohne Sosniok zu nahe treten zu wollen: Ein überwiegender Teil der pro Saison verlässlich weit über 300000 Besucher ist in den vergangenen Jahren gewiss nicht an den Kalkberg gepilgert, um den 51-Jährigen mit ungewohnter Haartracht Friedensappelle deklamieren zu hören – sondern weil das Gesamtpaket stimmt. Selbst ein Superstar vermag aus Stroh kein Gold zu spinnen.