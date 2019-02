Lütjenburg

Mein liebes Europa! Ich habe Dir vieles verziehen, weil ich Dich im Grunde gut und toll finde. Deine überbordende Bürokratie habe ich mühsam ertragen. Den Zwist zwischen einzelnen europäischen Ländern nehme ich als Ausdruck der Meinungsvielfalt. Europa bedeutet Frieden, Zusammenarbeit, Solidarität. Aber mein liebes Europa – das geht nun doch zu weit: Du willst mir meinen Führerschein wegnehmen.

Meinen heißgeliebten, erst in der dritten praktischen Fahrprüfung erworbenen Führerschein. Er ist so wie ich. Grau und mittlerweile mit vielen Falten gesegnet. Der ist nicht fälschungssicher, sagen Deine Experten. Aber Europa: Wer könnte so etwas fälschen?

Wenn etwas fälschungssicher ist, dann mein grauer Führerschein

Das graue, alte Papier. Die Haarmode aus Anfang der 1980er-Jahre. Die riesige Brille, die ich trage. Ich meine die mit den besonders großen Gläsern. Meinen verpfuschten Haarschnitt. Damals noch eigenhändig mit der Schere selbst kreiert. Und das wunderbare braune Cordhemd. So etwas hat heute noch nicht einmal der Discounter im Sonderangebot.

Liebes Europa, denk noch einmal darüber nach. Wenn etwas fälschungssicher ist, dann mein grauer Führerschein.

