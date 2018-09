Kiel

Für Stegner selbst war die Pressekonferenz gestern eine bittere Stunde. Der Obergenosse, der gern alle Fäden in der Hand hält, musste früher als geplant seinen Rückzug vom Landesvorsitz bekannt geben. Verantwortlich dafür war ausgerechnet seine designierte Nachfolgerin Serpil Midyatli. Sie war mit ihrer Kandidatur vorgeprescht und hatte damit immer neue Spekulationen über die Zukunft des "großen Vorsitzenden" ausgelöst. So blieb dem Polit-Strategen nur die Vorwärtsverteidigung.

Wer Stegner kennt, der weiß, wie schwer ihm dieser Schritt gefallen ist. Der Landesvorsitz ist für den promovierten Politologen nicht nur eine Herzenssache, sondern immer auch eine Möglichkeit, die Nord-SPD nach seinen Vorstellungen programmatisch und personell auszurichten. Stegner nutzte das in den vergangenen zwölf Jahren weidlich, beförderte ihm genehme Nachwuchspolitiker wie auch Midyatli über die Landesliste in den Landtag und strafte parteiinterne Gegner ab.

Diese Personalpolitik ist ein Grund dafür, dass der rote Kapitän die Meutereien nach fast jeder Wahlschlappe auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene aussitzen konnte. Der andere Grund liegt in der Persönlichkeit Stegners. Kein anderer Spitzenpolitiker in Schleswig-Holstein ist vom politischen Gegner und auch den Medien so häufig und so hart angegriffen oder sogar angefeindet worden. Stegner traf das sehr wohl. Nach außen gab sich der Harvard-Absolvent aber völlig schmerzfrei.

Auch gestern gestattete sich Stegner nur einen Hauch von Wehmut. Um dann immer wieder klarzustellen, dass er längst noch keine "lame duck" sei, Fraktionschef im Landtag und Vize-SPD-Bundesvorsitzender bleiben wolle. Für die SPD hat gleichwohl die Zukunft begonnen. Mit Midyatli bekommen die Genossen eine Vorzeigefrau, die freundlich, fröhlich sowie empathisch wirkt und damit einen Kontrapunkt zu Stegner setzt.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und seine Jamaika-Koalition müssen sich also wärmer anziehen. In dem Machtwechsel an der SPD-Spitze liegt für die Regierungsparteien aber auch eine Chance. Midyatli ist längst noch nicht auf allen Politikfeldern zu Hause und im Gegensatz zum Kopf-Linken Stegner eine Herz-Politikerin. Entsprechend spannend dürfte deshalb die Debatte über die SPD-Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2022 werden. Stegner ist raus, Midyatli hätte als Landesvorsitzende den ersten Zugriff, aber wohl nicht die besten Chancen. Denn Wahlen in Schleswig-Holstein kann die SPD nur in der Mitte gewinnen.