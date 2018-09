Kiel

Bald kommt eine neue dazu, direkt gegenüber dem Hauptbahnhof und in der Nachbarschaft der Sophienhof-Einkaufsmeile. Das Projekt unterscheidet sich aber deutlich von bisherigen Plänen über den Bau neuer Hotels, Wohnungen oder des Holstenfleets: Neue Büroflächen und Räume für kleine Läden sollen eine Baulücke schließen, die der Krieg gerissen hat.

Eigentlich überraschend: Erst Ende 2017 wurde ein neuer Bürokomplex nur wenige hundert Meter weiter an der Kaistraße fertig, der jedoch mit der Barmer schnell einen Hauptmieter fand. Dass ein Hamburger Bauherr jetzt viel Geld in eine Büro-Immobilie stecken will, kann daher als Zeichen dafür gewertet werden, wie stark Investoren weiter auf eine positive Entwicklung der Kieler Innenstadt setzen. Es fehlten in dieser zentralen Lage erstklassige Büroflächen, ist der Bauherr sicher, dass die Nachfrage groß sein wird. Einen besseren Zeitpunkt, mit einem flexiblen Konzept an den Markt zu gehen, hätte sich der Investor nicht aussuchen können: Verlaufen die Planungen reibungslos, ziehen seine ersten Mieter ein, wenn Kiels Schicksalsjahr 2021 begonnen hat: In dessen Verlauf soll der grundlegende Wandel abgeschlossen sein und sich die Innenstadt im neuen Glanz präsentieren – nach dem Umbruch gerüstet für den Aufbruch.