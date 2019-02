Kiel

Ob Tempolimit, Fahrspurwechsel, Lkw-Umleitung oder Ausfahrtsperrungen – jeder einzelne Eingriff hat Folgen, die Anwohnern von Ausweichstrecken, Autofahrern auf der Stadtautobahn und der lokalen Wirtschaft nicht gefallen. Aber: Jede Alternativmaßnahme tut weniger weh als ein generelles Diesel-Fahrverbot auf der wichtigsten Verkehrsachse der Stadt.

Nichts ist schlimmer als ein Fahrverbot: In dieser Haltung bestätigt die IHK-Umfrage unter örtlichen Firmen den Oberbürgermeister sogar. Trotzdem begehren die Unternehmer auch gegen Ersatzmaßnahmen auf. Jeder fünfte droht sogar mit Abwanderung. Die Sorgen kann man wirtschaftlich nachvollziehen, trotzdem gibt es kurzfristig keine bessere Alternative zu Kämpfers Alternativen.

Über der Stadt hängt das Damoklesschwert eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts in Schleswig noch 2019. Um dort ein Fahrverbot zu vermeiden, muss Kämpfer kurzfristige Maßnahmen nachweisen, die die Schadstoff-Belastung am Theodor-Heuss-Ring sehr schnell unter den gesetzlichen Grenzwert senken können. Die geforderten nachhaltigen Lösungen wie Ausbau von Bus- und Bahn- und Radverkehr befürwortet der OB genauso wie die Unternehmer. Nur: Das geht nicht so schnell wie nötig.

Immerhin: Mit der Versicherung, Schritt für Schritt und so niederschwellig wie möglich vorzugehen, hat Kämpfer der IHK ihre Hauptsorgen erst einmal genommen.