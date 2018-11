Kiel

Kritikern, die ein Überangebot an Hotels in Kiel befürchten, ist mit guten Argumenten der Wind aus den Segeln genommen. Ein Bedarfsgutachten belegt, dass Kiel die Kapazität verträgt. Ein architektonisch hochwertiges Hochhaus verleiht der Landeshauptstadt an exponierter Scharnier-Stelle großstädtischen Glanz. Hochwertige Läden, Gastronomie, Gewerbe und ein gehobenes Hotel werten den nicht gerade gesegneten Stadtteil Gaarden an seinem Eingangstor auf. Eine Skybar buchstäblich als Höhe-Punkt lädt auch Nicht-Hotelgäste zum geselligen Genuss mit Blick über die Förde ein. Das Hotel selbst soll als Design-Themenhotel eine Nische besetzen, die in Kiel trotz aller Hotelneubauten nach wie vor noch Spielraum lässt. Alles in allem: Geben wir dem Projekt eine Chance. Es ist eine Chance für Gaarden.

Ohnehin ist es ein privates Projekt auf privatem Grund. So sehr die Stadt auf Wohnungsbau drängen mag: Darauf, was private Investoren auf ihrem Grund und Boden auf eigenes Risiko planen, bauen und betreiben, hat sie so gut wie keinen Einfluss. Drücken wir den risikofreudigen Unternehmern lieber die Daumen.

Zudem besteht das Gelände an der Werftbahnstraße ja nicht nur aus dem Baufeld A, wo das Hochhaus entstehen soll. Auch das Gewerbegebiet südlich davon ist noch entwicklungsfähig. Späterer Wohnungsbau nicht ausgeschlossen.