Kiel

Hält da nur wieder eine Kommune die Hand auf? Ja, tut sie: Die neue Wettlokalsteuer spült der Stadt Kiel etwa 50.000 Euro pro Jahr in die Kasse – aber das ist nicht der Punkt. Erstens lohnt für so eine relativ geringe Summe im Milliardenhaushalt der Landeshauptstadt der Aufwand nicht, und zweitens verfolgen Politik und Verwaltung in Kiel mit der neuen Steuer höhere Ziele. Es geht um die Eindämmung des Glücksspiels und der Wettbüros in der Stadt.

Dafür gibt es gute Gründe. Ein Wettlokal neben dem anderen in der Innenstadt kann nicht das Ziel der Stadtplanung sein. Die Stadt tut schon infrastrukturell gut daran, etwas dagegen zu unternehmen. Noch wichtiger ist aber der Beitrag zur Suchtvorbeugung. "Glücksspiel kann süchtig machen", weiß der Lottospieler, und erst recht gilt das für Pferde- und Sportwetten. Suchtexperten wissen: Vor allem bei Jugendlichen kann sich das Wetten auf Fußballspiele und Pferderennen schnell zur Abhängigkeit entwickeln. Um es mit den Worten des Bundesverwaltungsgerichts zu sagen: Eine kommunale Wettbürosteuer erfüllt "den Lenkungszweck, das Glücksspiel vor Ort soweit wie möglich einzudämmen, und dient der Suchtprävention". Dieser Zweck heiligt das Mittel.

Allerdings birgt eine Vergrämung von legalen Wettbüros das Risiko, dass das Glücksspiel in die Illegalität abwandert. Wer süchtig ist, wird sich seinen Stoff beschaffen wollen, so oder so. Aber für mögliche "Neukunden" gilt das nicht. Und der Weg in die Illegalität ist weiter als der ins Wettlokal nebenan.