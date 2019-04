Kiel

Von der guten Idee bis zur Realisierung ist es oft ein weiter Weg. In der Kieler Stadtverwaltung ist der Weg wegen geringer Planungskapazität besonders lang. Aber man muss ja mal anfangen.

Die Idee von einer ständigen Biomarkthalle mit regionalen Produkten auf dem Exerzierplatz in Kiel ist ohne Frage gut. So ein verlässlicher, warmer und trockener Marktplatz inklusive Gastronomie mitten in der Stadt wäre für Einheimische wie für Gäste der Stadt gleichermaßen attraktiv. Es gibt eine große Zielgruppe. Es wird viel davon geredet, wie die Innenstadt belebt werden kann - dies ist ein vielversprechender Ansatz. Berlin und Hamburg sind große, aber nicht zu große Vorbilder - so etwas wie die Markthalle Neun in Kreuzberg oder die Hobenköök im Oberhafen kann Kiel auch hinkriegen.

Jedenfalls ist die Idee zu gut, als dass man sie sofort mit Bedenkenträgerei verwerfen sollte. Natürlich müssten die innerstädtischen Parkplätze weichen, aber mal ehrlich: Auf dem attraktivsten Gelände mitten in der Stadt nichts weiter als einen riesigen Parkplatz vorzuhalten, ist schon ein merkwürdiger Luxus exklusiv für Autofahrer. Da muss Sinnvolleres möglich sein. Zudem gibt es genug Stellplätze in den City-Parkhäusern, sie werden nur zu wenig genutzt. Und die Stadt sieht ohnehin einen massiven Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs vor.

In einer ganzheitlichen Stadtplanung kann eine ständige Markthalle auf dem Exer ihren Platz finden. Aber von der guten Idee bis zur Realisierung...