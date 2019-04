Kiel

Gescheiterte Existenzen, Probleme für die Gesellschaft oder gar Gefahren für uns oder unsere Kinder: Vorurteile gegenüber Drogenabhängigen sind allgegenwärtig - auch wenn sie nicht immer laut geäußert werden, sondern sich still im Hinterkopf bewegen. Dennoch tragen auch leise Vorverurteilungen bereits Gefahren in sich. Dass wir uns viel zu häufig nur um uns selbst sorgen, wenig für andere interessieren, kann Menschen in die Drogenfalle treiben – auch im ach so glücklichen Schleswig-Holstein.

Die Zahl der Drogentoten ist in Schleswig-Holstein überraschend angestiegen, eine klare Ursache kann kein Experte erkennen. Vielleicht ist der Grund ebenso wenig deutlich, wie es eine Erklärung gibt, warum Menschen zu Drogen greifen. Ob junge Menschen irgendeinen Kick suchen oder ältere Menschen verzweifelt Ablenkung: Diese schöne Welt bietet eigentlich genug Alternativen, die nicht körperlich und seelisch zerstören. Damit Abhängigen der Weg dahin nicht verstellt wird, dürfen wir sie aber keinesfalls ausgrenzen.

Vielmehr gilt es die Präventionsmaßnahmen und Beratungsstellen zu stärken - ob das Geld von Kommunen, Land, Bund oder von privaten Spendern fließt, ist egal. Aber eines ist klar: Am Umgang mit den Schwächeren muss sich jede Gesellschaft messen lassen. Den Gedanken daran, und das Gedenken an 51 Drogentote im Jahr 2018, sollte jeder Schleswig-Holsteiner in sich tragen, bevor er auch nur mutmaßlich Drogenabhängigen gegenübertritt - an den einschlägigen Plätzen oder gar zu Hause.